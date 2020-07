Juventus-Torino, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Juventus-Torino, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium va in scena un derby estremamente delicato tra i bianconeri, che non possono permettersi di perdere punti nella corsa scudetto, e i granata che non possono affatto dirsi ancora salvi. Calcio d’inizio fissato alle ore 17.15 di sabato 4 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Juventus-Torino sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Leggi su sportface

juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - TorinoFC_1906 : ????DERBY DAY???? ??Serie A ??Juventus ??Allianz Stadium ??Torino ?ore 17.15 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - facciacalcio : Ruggiero Rizzitelli, Massimo Carrera e Paulo Sousa durante un derby tra Torino e Juventus della stagione 1994/1995 - SuperAzhar : RT @Rayanajakasurya: Serie A week 29: Torino V Lazio, Genoa V Juventus -