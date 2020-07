Juventus-Torino, parola agli allenatori. Longo: “Risultato bugiardo, abbiamo dominato per lunghi tratti” (Di sabato 4 luglio 2020) La Juventus ha fatto proprio il Derby della Mole contro il Torino con un netto 4-1. E’ un Maurizio Sarri soddisfatto a metà, però, quello che ha commentato la gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non era una partita semplice ma siamo andati in vantaggio subito. Il rigore del Torino ci ha innervosito e abbiamo avuto un momento di confusione. Poi nel secondo tempo è venuta fuori una qualità maggiore da parte nostra. abbiamo lasciato la palla un po’ troppo scoperta nella metà campo avversaria e venivamo infilati dai loro centrocampisti. Noi non ci muovevamo benissimo e ci hanno infilato con facilità. Dybala deve giocare più vicino alla metà campo avversaria e più vicino a Ronaldo. Cuadrado mi ha sorpreso per l’applicazione e la disponibilità a giocare nella fase difensiva ... Leggi su calcioweb.eu

