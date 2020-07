Juventus-Torino oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 4 luglio 2020) Sale l’attesa e la tensione per il Derby della Mole che vedrà protagoniste le due squadre di Torino. All’Allianz Stadium sarà la Juventus a ospitare i cugini in un insolito derby a porte chiuse che priverà Torino della sua classica atmosfera. Sei vittorie di fila per i ragazzi di Sarri che proveranno a mantenere la Lazio a distanza mentre per il Torino sono due le sconfitte consecutive nelle ultime due giornate. Chi riuscirà a centrare i tre punti? Appuntamento alle ore 17:15 con il fischio d’inizio su Sky Sport Serie A, canale visibile anche in streaming attraverso Sky Go e Now Tv. Leggi su sportface

juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - TorinoFC_1906 : ????DERBY DAY???? ??Serie A ??Juventus ??Allianz Stadium ??Torino ?ore 17.15 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - De_Sand21 : RT @TorinoFC_1906: ????DERBY DAY???? ??Serie A ??Juventus ??Allianz Stadium ??Torino ?ore 17.15 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - DijitalSport : ???? Italya Serie A'da Bugün ?? Beinsports HD 3 18:15 Juventus-Torino 20:30 Sassuolo-Lecce 22:45 Lazio -Milan -