Juventus-Torino, nel giorno del derby la protesta granata davanti allo stadio: “Cairo vattene. Stufi di essere presi in giro” (Di sabato 4 luglio 2020) “derby: 17 sconfitte, 3 pareggi e una vittoria. E stasera?“. Recita così lo striscione dei tifosi del Torino, in protesta contro il presidente della società Urbano Cairo nel giorno del derby della Mole. “Abbiamo avuto il Covid che ha fermato tutto, ma il calcio è ripartito dimostrando che il business è più forte del dolore e anche se non siamo d’accordo non abbiamo voluto stare in silenzio”. I tifosi granata scelgono il giorno di Juve-Toro per la protesta contro il presidente della società Urbano Cairo: “In mano alla suo gestione può solo peggiorare, può solo arrivare la morte definitiva – dicono nel flash mob davanti allo stadio Grande Torino – Siamo stufi di essere presi in giro, sono 15 anni che dice bugie, non gli crediamo più” L'articolo Juventus-Torino, nel giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano

