Juventus-Torino: De Ligt causa il rigore e viene ammonito, salterà il Milan (Di sabato 4 luglio 2020) Il primo tempo di Juventus-Torino ha regalato grandi emozioni, con tre gol complessivi e parecchie azioni offensive da ambedue le parti. La rete del club granata è però stata propiziata da un tocco di mano in area di Matthijs De Ligt, che ha causato il rigore torinese, trasformato da Andrea Belotti per il 2-1 che ha riaperto la sfida. Il centrale difensivo olandese è stato punito con un’ammonizione, pesantissima in quanto già diffidato: salterà la sfida contro il Milan, valida per il trentunesimo turno di campionato. Tegola Juventus, ingenuità letale di De Ligt. Leggi su sportface

juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - juventusfc : ?? LIVE! ?? Su Sito e App Juventus, sezione @JuventusTV , VIA al prematch del Derby! Non perdetelo! ??… - Abraham30046078 : Juventus - Torino 2:1 More info: - carmela19921 : RT @nicolanegro: #Maresca accorcia le distanze. Buona #Juventus contro un arbitraggio allucinante, molto più pericoloso di un #Torino piutt… -