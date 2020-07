Juventus – Torino come vedere diretta Live Tv Streaming Gratis (No Rojadirecta Sky o Dazn Serie A) (Di sabato 4 luglio 2020) Banale, sì. Ma anche dannatamente vero: il derby esula da ogni logica e,oggi pomeriggio, rappresenta un rischio per la Juventus, che nella tiratissima corsa allo scudetto ha un distacco ancora esile per permettersi inciampi. E se nella storia recente del derby mancano risultati clamorosi e la Juventus ha sempre tenuto fede al pronostico, non bisogna dimenticare i gol all’ultimo secondo e certe partite assai tirate. Nello strano calcio ai tempi del Covid, poi, le sorprese non si devono mai escludere. Soprattutto con la partita alle 17.15 e il rischio che il caldo sia un contrappeso allo sbilancio tecnico fra le due rose. Maurizio Sani avrebbe probabilmente voglia di scagliarsi contro la scelta della Lega Serie A, ma si trattiene: «come parte del movimento dico che è un errore giocare a quell’ora, da allenatore della Juventus dico che c’è una ... Leggi su aciclico

