Juventus, sgarbo all’Inter per l’attaccante: l’offerta che non si può rifiutare (Di sabato 4 luglio 2020) La Juventus è a caccia di un centravanti per la prossima stagione. Tanti i nomi che circolano per quello che dovrà prendere il posto di Gonzalo Higuain: da Milik e Gabriel Jesus fino ad arrivare a Jimenez. Ma nelle scorse ore, sarebbe balzato in cima alle preferenze dei bianconeri Edin Dzeko.Juventus, lo sgarbo all'Inter e la proposta alla Romacaption id="attachment 625079" align="alignnone" width="600" Dzeko (getty images)/captionCome noto, sul bomber bosniaco della Roma c'è anche l'Inter. Da tempo la squadra di Conte stava provando a strappare ai giallorossi l'attaccante ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare e Dzeko potrebbe ricevere un'offerta interessante dalla Juventus che, allo stesso tempo, potrebbe proporre alla Roma un affare assolutamente conveniente per entrambe le ... Leggi su itasportpress

L’Inter sta mettendo sul la squadra per la prossima stagione a suon di trattative. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ufficializzato Achraf Hakimi, ma ovviamente non sarà l’unico acquisto. La società ...

Arrivano conferme sull’interesse della Juventus per Andrea Pinamonti. Secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri stanno pensando al prodotto del vivaio nerazzurro per sistemare l’attacco per il futuro. Attual ...

