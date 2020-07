Juventus, Marchisio: «Il Torino non molla mai. Dybala sarà una bandiera» (Di sabato 4 luglio 2020) Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del derby contro il Torino Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del derby di questo pomeriggio contro il Torino e anche del futuro di Paulo Dybala. DERBY – «La Juve ci arriva bene ma il Toro non può permettersi di non dare tutto. Belotti e Izzo incarnano lo spirito granata e devono dare una spinta al gruppo per finire il campionato in modo diverso. La Juve dovrà stare attenta al carattere del Torino, perché non molla mai». Dybala – «Chi lo critica non capisce di calcio. Mi auguro che diventi una bandiera e che possa fare ciò che a me non è riuscito: vincere la Champions». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

