Juventus | maledizione finita | dopo 500 barriere colpite il gol su punizione di Cristiano

Finalmente Cristiano Ronaldo ha fatto gol su punizione in maglio bianconera. Sembrava una maledizione ma si è interrotta nel derby di oggi col Torino. Minuto 61' e un destro maligno ha spinto il pallone all'incrocio dei pali.

Il 43esimo tentativo è quello buono: contro il Torino Cristiano ha segnato la prima rete da fermo in una gara ufficiale in maglia bianconera Per uno come lui, che di gol da fermo ne ha segnati tanti, ...

Sembrava una maledizione quella di CR7 in bianconero, rotta contro il Torino con un gran gol a giro sopra la barriera Al 43° tentativo provato da calcio di punizione alla fine è arrivato il primo gol ...

