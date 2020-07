Juventus, ecco Cristiano Ronaldo: il mago dei derby (Di sabato 4 luglio 2020) Cristiano Ronaldo esperto di derby: contro il Torino sarà il numero 47. I dati ottenuti con Manchester United e Real Madrid Quello dell’Allianz Stadium sarà il derby numero 47 in carriera per Cristiano Ronaldo, già vittorioso contro il Torino e a segno in due occasioni. Il fuoriclasse della Juventus è un vero esperto di stracittadine: sette vittorie su undici (quattro gol) con il Manchester United, sedici vittorie su trentuno (ventidue gol) con il Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

