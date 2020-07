Juventus, due assenze pesantissime per il Milan: De Ligt e Dybala diffidati e ammoniti (Di sabato 4 luglio 2020) La Juve sta vincendo nel derby della Mole, ma la situazione in vista della prossima gara poteva essere migliore. De Ligt e Dybala, infatti, salteranno la prossima sfida dei bianconeri, quella del turno infrasettimanale a Milano contro i rossoneri di Pioli. Costano caro i gialli ricevuti: per l’olandese in occasione del rigore poi concesso al Torino, per l’argentino a causa di una simulazione verso la parte finale del match. I due, già diffidati, torneranno così in campo nel prossimo weekend. Scalpitano Rugani e Higuain.L'articolo Juventus, due assenze pesantissime per il Milan: De Ligt e Dybala diffidati e ammoniti CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : ?? BLAISE ?? Il ?? completo di allenamento in preparazione al Derby? ?? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo, maledizione finita: primo gol su punizione in due anni di #Juve #JuveTorino - sportli26181512 : Ronaldo, maledizione finita: primo gol su punizione in due anni di Juve: Ronaldo, maledizione finita: primo gol su… - Gazzetta_it : #Ronaldo, maledizione finita: primo gol su punizione in due anni di #Juve #JuveTorino - sportli26181512 : De Ligt mano lesta: quello del derby è solo l'ultimo episodio...: De Ligt mano lesta: quello del derby è solo l'ult… -