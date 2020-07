Juventus, Buffon nella storia del calcio italiano: suo il nuovo record di presenze in Serie A (Di sabato 4 luglio 2020) Giornata speciale per Gigi Buffon che, nel derby tra Juventus e Torino, diventa il giocatore con più presenze nella storia della Serie A. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Il portiere bianconero sale infatti a quota 648, superando Paolo Maldini fermo a 647 ormai da parecchi anni. Un record che il numero 77 bianconero è destinato a ritoccare, considerando il rinnovo ufficializzato nei giorni scorsi che gli permetterà di giocare almeno fino al 2021. Un traguardo pazzesco per Buffon, che continua a mietere record su record in una carriera sempre più eccezionale.L'articolo Juventus, Buffon nella storia del calcio italiano: suo il nuovo record di presenze in Serie A SPORTFAIR. Leggi su sportfair

