Juve Torino 3-1 LIVE: Cristiano Ronaldo cala il tris su punizione (Di sabato 4 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Torino si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Torino 3-1 MOVIOLA 61′ Gol Cristiano Ronaldo – punizione magistrale del portoghese che mette alle spalle di Sirigu il terzo gol bianconero 58′ Tiro Danilo – Destro del terzino brasiliano, palla deviata che finisce alta 54′ Tiro Verdi – Ancora Verdi da fuori area: destro potente ma centrale, blocca Buffon 50′ Gol annullato Verdi – Il fantasista granata segna di testa su ribattuta di Buffon. Rete annullata per un precedente fuorigioco di Belotti 45’+5 Gol Belotti – Andrea Belotti, su rigore concesso per fallo di mano ... Leggi su calcionews24

