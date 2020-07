Joey Chestnut da record: mangia 75 hot dog e conquista il titolo nazionale (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Joey Chestnut ha raggiunto un nuovo straordinario record, esattamente da Guinness dei Primati. Il “mangiatore”competitivo statunitense ha mangiato 75 hot dog in un lasso di tempo brevissimo, conquistando il titolo nazionale per il tredicesimo anno su quattordici partecipazioni complessive. Di seguito un VIDEO che documenta il fantastico traguardo di “Jaws”. 🌭 13-TIME CHAMPION 🌭@Joeyjaws breaks his own world record by eating 75 hot dogs and wins his 13th title in 14 years 💪 pic.twitter.com/8euwBbK7qm — ESPN (@espn) July 4, 2020 Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Joey Chestnut Joey Chestnut da record: mangia 75 hot dog e conquista il titolo nazionale (VIDEO) Sportface.it 75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo

. Joey 'Jaws' Chestnut trionfa per la 13esima volta in 14 anni nell'Hot Dog Eating Contest che è entrato a far parte del programma del 4 luglio negli Stati Uniti. Chestnut aveva stabilito il precedent ...

. Joey 'Jaws' Chestnut trionfa per la 13esima volta in 14 anni nell'Hot Dog Eating Contest che è entrato a far parte del programma del 4 luglio negli Stati Uniti. Chestnut aveva stabilito il precedent ...