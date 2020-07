Jasmine Carrisi in gabbia: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso lascia tutti senza fiato [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Jasmine Carrisi e il suo primo singolo ‘Ego’ Da qualche settimana Jasmine Carrisi è al centro dell’attenzione per il suo debutto nel mondo delle musica. Infatti da poco è uscito il suo primo singolo ‘Ego’, un testo rapper scritto dalla 19enne. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso non è più una bambina e una dimostrazione la dà lei stessa attraverso degli scatti su Instagram. La ragazza è di una bellezza mozzafiato e ricorda moltissimo le sorelle Cristel, Ylenia e Romina Junior. Inoltre ha un dono che ha ereditato dal padre: la voce. Per tale ragione, oltre a studiare a Milano la giovane vuole intraprendere questa strda e magari un giorno diventare una cantante affermata come il Maestro di Cellino San Marco. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso dentro una gabbia Come accennato prima, qualche ora fa la ... Leggi su kontrokultura

