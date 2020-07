Italia, nuovi farmaci: Enea nel team internazionale che ha sequenziato il genoma della Gardenia (Di sabato 4 luglio 2020) Un team internazionale di ricerca, composto da Enea, Accademia delle Scienze – Istituto piante medicinali (Cina) e Università di Buffalo (Stati Uniti) ha decodificato il DNA della Gardenia, una pianta che produce pigmenti importanti dal punto di vista farmacologico come le crocine, con proprietà antinfiammatorie sul sistema nervoso centrale e protettive sulla retina. Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica “BMC Biology”, apre prospettive nel campo della produzione sostenibile di molecole utili all’uomo. L'articolo Italia, nuovi farmaci: Enea nel team internazionale che ha sequenziato il genoma della Gardenia proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

