Italia ’90, Bruno Pizzul al Fatto.it: “Dura raccontare la sconfitta nelle ‘Notti Magiche’. Porte chiuse? Come recitare in teatro vuoto” (Di sabato 4 luglio 2020) Aldo Serena cammina lentamente all’interno dell’area di rigore. Le spalle alla porta, lo sguardo basso, gli occhi umidi. Alle sue spalle Sergio Goycochea inizia a correre verso il centrocampo. Il dito al cielo, la bocca aperta in una smorfia, gli occhi spiritati. È la notte del 3 luglio del 1990, i sogni azzurri si sono infranti in semifinale, si sono schiantati contro i guantoni aperti del portiere argentino. Dai televisori di tutta Italia sbuca una frase composta ma imbevuta di rammarico: “Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare”, dice l’inconfondibile voce di Bruno Pizzul. Le Notti Magiche sono finite. Almeno per noi. La squadra di Maradona vola in finale contro la Germania Ovest, gli azzurri si devono consolare con il match per il terzo posto contro l’Inghilterra. Eppure, nonostante la delusione per la mancata vittoria, i ... Leggi su ilfattoquotidiano

