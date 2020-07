Istat, l’Italia del corona virus fa sparire l’ascensore sociale per le nuove generazioni I figli hanno prospettive minori rispetto ai genitori: mai successo prima. Imprese: una su otto vuole tagliare. La fragilità degli anziani RAPPORTO (Di sabato 4 luglio 2020) Di seguito la nota diffusa da Istat: A metà 2020 il quadro economico e sociale italiano si presenta eccezionalmente complesso e incerto. Al rallentamento congiunturale del 2019 si è sovrapposto l’impatto della crisi sanitaria e, nel primo trimestre, il Pil ha segnato un crollo congiunturale del 5,3%; i segnali più recenti includono: inflazione negativa, calo degli occupati, marcata diminuzione della forza lavoro e caduta del tasso di attività, una prima risalita dei climi di fiducia. Le previsioni Istat stimano per il 2020 un forte calo dell’attività economica, solo in parte recuperato l’anno successivo. Nel 2019 è proseguito il riequilibrio dei saldi di finanza pubblica, ma le azioni di bilancio volte a contrastare la crisi avranno un impatto rilevantissimo sulla finanza pubblica. Una rilevazione ad hoc dell’Istat presso ... Leggi su noinotizie

