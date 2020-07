Inter, Marotta e Ausilio progettano il nuovo colpo dalla Germania: affare da 50 milioni di euro (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il colpo Hakimi, un'altra voce di mercato fa impazzire i tifosi Interisti. Ormai è da mesi che l'Inter sta lavorando per riuscire a portare a Milano David Alaba, il difensore del Bayern Monaco, che potrebbe contribuire a portare il definitivo salto di qualità alla rosa nerazzurra. Il 28enne austriaco, nel corso dei suoi anni a Monaco, ha sviluppato una tecnica sopraffina sia come terzino che nella difesa a 3 e ciò contribuirebbe a consolidare l'idea di gioco di Antonio Conte. FC... Leggi su 90min

Sport_Mediaset : Ora l'#Inter pensa in grande: dopo #Hakimi è pronto il colpo #Alaba. #Conte vuole anche il difensore austriaco e… - InteristaYanas : RT @Vatenerazzurro1: Alaba è indiscutibilmente il primo obiettivo di Marotta e Conte. Al netto dei depistaggi è lui il giocatore fermamente… - DBenedectus : L'Inter va avanti nella sua imponente campagna acquisti The post Tonali, Inter lanciata. Ma non è finita: “Occhio p… - fcin1908it : Tonali, Inter lanciata. Ma non è finita: 'Occhio perché Marotta non ha mai smesso di pensare a...' -… - MarisciaFox : RT @Vatenerazzurro1: Alaba è indiscutibilmente il primo obiettivo di Marotta e Conte. Al netto dei depistaggi è lui il giocatore fermamente… -