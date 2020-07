Inter-Bologna: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di sabato 4 luglio 2020) L'Inter scenderà in campo domenica alle ore 17.15 e avrà il vantaggio di conoscere già i risultati di Juventus e Lazio che scenderanno in campo sabato. Gara importantissima quella in programma domenica a San Siro: l'Inter sfiderà il Bologna, alla ricerca di punti importanti per coltivare ancora il sogno Europa League. Ma vediamo i dettagli del match di San Siro, in programma domenica pomeriggio alle 17.15. dove e quando si gioca Inter-Bologna si giocherà domenica 5 luglio 2020 allo stadio San... Leggi su 90min

Inter : ?? | ALLENAMENTO Squadra al lavoro verso #InterBologna! Non ci si ferma mai ?? - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 15 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Inter : ?? | BUONANOTTE E anche questa sera abbiamo vinto assieme a voi, #InterFans! Grazie per il vostro sostegno... e tes… - Enzobruno9 : @donbicenzo #Pronotwitter30 JUVENTUS-TORINO 2-0 SASSUOLO-LECCE 3-1 LAZIO-MILAN 1-1 INTER-BOLOGNA 2-1 BRESCIA-VERON… - mastelli93 : @donbicenzo #Pronotwitter30 JUVENTUS-TORINO 3-1 SASSUOLO-LECCE 2-2 LAZIO-MILAN 2-1 INTER-BOLOGNA 2-0 BRESCIA-VERONA… -