Insigne: «L’ammutinamento errore pagato. Non ho mai pensato di lasciare il Napoli» (Di sabato 4 luglio 2020) Lorenzo Insigne ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera: queste le parole dell’attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è raccontato sulle pagine del Corriere della Sera tra passato, presente e futuro. Queste le parole del capitano del Napoli. ATALANTA – «Con l’Atalanta non una delle sue migliori partite? Sinceramente no, non è stata una prestazione all’altezza di tutta la squadra. Probabilmente abbiamo pagato un po’ di stanchezza. Quindici punti tra il Napoli e l’Atalanta sono troppi. La partita fino a un certo punto è stata equilibrata, la nostra qualità non è venuta fuori ma non abbiamo incontrato avversari irresistibili. pagato l’inizio? Sì, è un grande rimpianto. Un peccato, soprattutto per quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo fatto un recupero importante con ... Leggi su calcionews24

