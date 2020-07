Iniesta su Ibrahimovic: “Ho un grande ricordo di Zlatan” (Di sabato 4 luglio 2020) “Se ho avuto contrasti con Ibrahimovic? Nient’affatto. Ibra è compatibile con qualsiasi tipo di calcio e qualsiasi compagno di squadra“. Andres Iniesta parla con grande stima di Zlatan Ibrahimovic nell’intervista concessa al Corriere dello Sport. L’ex centrocampista del Barcellona ha ricordato l’esperienza di Ibra in blaugrana: “Un giocatore come lui non può essere che un valore aggiunto, è uno dei calciatori più importanti al mondo. Ma la sua esperienza a Barcellona non fu facile. Aver condiviso con lui lo spogliatoio, però, sarà per sempre un grandissimo ricordo“, ha spiegato Iniesta. Leggi su sportface

