Infinity, i film e le serie tv in catalogo a Luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) A Luglio il catalogo di Infinity si arricchisce con tanti titoli da non perdere: da Richard Jewell a John Wick - Capitolo 2 e Red Sparrow. Infinity ha presentato la sua programmazione speciale per Luglio 2020, da Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge e Richard Jewell, a John Wick - Capitolo 2 e Red Sparrow. E per le serie tv, in arrivo la quarta stagione di Mr. Robot e Pretty Little Liars: The Perfectionists. Il servizio propone una selezione dei migliori film da guardare insieme a tutta la famiglia, o da soli in cerca di emozioni. Scopriamo insieme il nuovo catalogo! Cinema Dal 3 al 9 Luglio arriverà su Infinity Premiere l'atteso film d'animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Dopo il terribile massacro della sua famiglia, Hanzo ... Leggi su movieplayer

Dal 3 al 9 luglio arriverà su Infinity Premiere l'atteso film d'animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Dopo il terribile massacro della sua famiglia, Hanzo Hasashi viene esiliato nel Ne ...

