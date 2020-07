Infermieri, la protesta in piazza Duomo: “Noi sedotti e abbandonati. Ora rinnovo del contratto e adeguamento degli stipendi a quelli europei” (Di sabato 4 luglio 2020) “Abbiamo visto la morte dei pazienti nei nostri occhi, adesso vogliamo rispetto”. È questo l’appello dei mille Infermieri che questa mattina si sono riuniti in piazza Duomo a Milano. Arrivano da tutta Italia per chiedere al governo di “non essere trattati da eroi, ma da professionisti”. Si sentono “sedotti e abbandonati” perché fino ad ora hanno ricevuto “solo promesse e qualche mancia dalle regioni”. Misure che non bastano per una categoria che in Italia ha i salari tra più bassi d’Europa. “Con un grado di anzianità D4, quindi piuttosto avanzato guadagnano circa 1650 euro netti, mentre un neo assunto guadagna 1400 euro” racconta un infermiere bresciano. Non vogliono dei bonus o delle mance, ma dei “riconoscimenti strutturali e un coinvolgimento nei processi organizzativi, cosa che ... Leggi su ilfattoquotidiano

