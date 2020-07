Industria Felix, ecco le 66 top aziende campane per management e affidabilità finanziaria (Di sabato 4 luglio 2020) Sono i servizi innovativi a trainare le attività produttive in Campania, performanti nel 93,7% dei casi, seguiti da agroalimentare (92,8%), commercio (92,7%) e sistema casa (92%). È quanto emerge, in anteprima, da un’inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved sui bilanci di 12mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro. Il campione è stato suddiviso per codici Ateco primari e fa riferimento alle aziende che hanno registrato un Roe positivo, l’indice di redditività sul patrimonio netto. Nel complesso il 90,8% ha ottenuto un segno più per il Roe e l’82,6% per il Roi, mentre 91 imprese su 100 hanno prodotto utili. L’inchiesta completa, per un pubblico ridotto per effetto delle ... Leggi su ildenaro

Sono i servizi innovativi a trainare le attività produttive in Campania, performanti nel 93,7% dei casi, seguiti da agroalimentare (92,8%), commercio (92,7%) e ...

Eda Industries Spa e Seko Spa vincono il Premio “Industria Felix”

Un riconoscimento assegnato da un Comitato Scientifico tramite l’assegnazione delle “Alte Onorificenze di Bilancio” che viene riservato alle eccellenze imprenditoriali italiane con bilanci virtuosi Le ...

