Independence Day negli Usa, proteste in South Dakota per l’arrivo di Trump. Il presidente annuncia un decreto per proteggere «gli eroi del passato» (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaPoche mascherine, distanziamento sociale assente. Il New York Times descrive così l’evento per l’Independence Day davanti al Mount Rushmore, in South Dakota, a cui ha preso parte Donald Trump. Presenti, secondo le stime, circa 7500 persone. Nessun obbligo di mascherina. La preoccupazione delle autorità sanitarie è che le celebrazioni per il Giorno d’Indipendenza creino nuovi focolai. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti c’è stato un record di casi di Coronavirus: più di 57mila. Le proteste A pochi metri dal comizio, le proteste contro l’arrivo del presidente, presenti anche alcuni nativi americani. I manifestanti hanno bloccato l’accesso a una delle strade principali per il Mount Rushmore, per fermare le proteste è intervenuta la polizia e alcuni testimoni ... Leggi su open.online

marcobardazzi : L’America si appresta a vivere uno dei peggiori Independence Day della sua storia recente. Un Paese umiliato, mal g… - repubblica : Gli Usa nell’incubo Covid, blindato anche l'Independence Day del 4 luglio [di ANNA LOMBARDI] [aggiornamento delle 1… - HuffPostItalia : Per Trump un Independence Day amaro. La provocazione ai Sioux è tutto ciò che gli resta - Silvio1932 : @JennaBushHager buona giornata baci Silvio good Independence day - Silvio1932 : @TheBushCenter buona giornata baci Silvio good Independence day -

Ultime Notizie dalla rete : Independence Day «Independence day» 24 anni dopo. Ecco come sono diventati i protagonisti Corriere della Sera Independence Day 2020, su Spike una programmazione speciale

Per omaggiare il cinema americano in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti, Spike presenta la programmazione speciale dal titolo Independence Day. Per omaggiare il cinema americano, in occ ...

Fidanzata di Trump Jr positiva al Covid

Lo riporta il New York Times, sottolineando che Guilfoyle non è stata di recente a contatto con Trump. (ANSA) Covid Stati Uniti, Independence Day Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti più di 57mila ...

Per omaggiare il cinema americano in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti, Spike presenta la programmazione speciale dal titolo Independence Day. Per omaggiare il cinema americano, in occ ...Lo riporta il New York Times, sottolineando che Guilfoyle non è stata di recente a contatto con Trump. (ANSA) Covid Stati Uniti, Independence Day Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti più di 57mila ...