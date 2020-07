In Lombardia 95 casi di coronavirus di cui 32 test sierologici e 21 debolmente positivi (Di sabato 4 luglio 2020) Oggi sono stati registrati 235 nuovi contagiati di coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 223. Di questi 95 casi sono in Lombardia. Le vittime registrate oggi sono 21, in aumento rispetto alle 15 di ieri. I dati sono forniti dal Ministero della Salute. In Lombardia si sono registrati 95 casi di coronavirus, di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 “debolmente positivi”, e 16 morti. I tamponi effettuati sono stati 10.160 (totale complessivo 1.074.333), mentre i guariti/dimessi sono 330 (in totale 68.201, con 65.915 guariti e 2.286 dimessi). “I dati di oggi riportano buone notizie per quanto riguarda il calo dei ricoveri (-10), con un positivo ‘- 5’ relativamente alle terapie intensive. Buone notizie anche per ciò che attiene la voce guariti/dimessi (+330 in totale) a conferma di come la battaglia contro il virus stia ... Leggi su laprimapagina

