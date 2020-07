In divisa da nazista con la foto di Hitler. Lo scandalo di un consigliere comunale in Friuli (Di sabato 4 luglio 2020) Gabrio Vaccarin, rappresentante nel comune di Nimis, è stato fotogragato vestito da SS. Fratelli d'Italia: "E' stato eletto nelle nostre liste ma non è iscritto. Se lo avessimo saputo non lo avremmo candidato" Leggi su repubblica

LaStampa : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - fattoquotidiano : Gabrio Vaccarin, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia con la divisa da nazista - GassmanGassmann : Il sempre simpatico consigliere comunale Gabrio Vaccarin,con la sua bella divisa nazista. #brllepersoncine - micheledavolio8 : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - AurysKitchen : RT @IlReverendo71: Consigliere comunale di Fratelli d’Italia in divisa nazista e con il ritratto di Hitler sullo sfondo. Ma quanto è bella… -