**Imprese: Patuanelli, '2,9 mld di contributi a fondo perduto, governo inerte? falso storico'** (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "In poco più di 15 giorni l'Agenzia delle Entrate ha erogato 2,9 miliardi di contributi a fondo perduto per un totale di 890 mila istanze pagate. È una misura che il governo ha fortemente voluto e che ha costruito per essere il più veloce e rapida possibile. Non era mai stato creato uno strumento simile, anche per questo lo sforzo che sta facendo Agenzia delle Entrate è encomiabile". Ad affermarlo in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli aggiungendo che "dire quindi che questo è un governo inerte e che non prende decisioni, è un falso storico clamoroso". Leggi su iltempo

