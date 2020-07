"Imagine di John Lennon? Canzone marxista". La Ceccardi a In Onda demolisce il mito della cultura progressista (Di sabato 4 luglio 2020) Susanna Ceccardi, ospite a In Onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha spiegato sollecitata dai conduttori una sua vecchia diichiarazione su Imgine di John Lennon. La candidata del centrodestra alla carica di governatore della Toscana ha così ricordato che quella Canzone voleva essere messa a Cascina, il paese di cui è stata sindaco, ai canti di natale in occasione delle festività natalizie al posto delle classiche canzoni festive. Lei in quel periodo era all'opposizione e motivò la sua contrarietà alla proposta. Scelta ribadita anche ieri sera nel corso della diretta della trasmissione di La7: "Immagina un mondo senza religioni, senza confini e senza proprietà privata: qualcuno quel mondo l'ha poi realizzato..." spiega la Ceccardi citando il testo della famosa Canzone scritta da Lennon dopo lo ... Leggi su liberoquotidiano

La7tv : #inonda Susanna #Ceccardi: '#Imagine di John Lennon? Canzone marxista. Immagina un mondo senza religioni, senza con… - Adnkronos : #Ceccardi: 'Imagine di John #Lennon canzone marxista' - codeghino10 : RT @La7tv: #inonda Susanna #Ceccardi: '#Imagine di John Lennon? Canzone marxista. Immagina un mondo senza religioni, senza confini e senza… - il_burocrate : La Ceccardi insiste nel definire “Imagine” di John Lennon come una canzone marxista. La pace e l’amore dovrebbero… - paolorm2012 : RT @Adnkronos: #Ceccardi: 'Imagine di John #Lennon canzone marxista' -

Ultime Notizie dalla rete : Imagine John Ceccardi: "Imagine di John Lennon canzone marxista" Adnkronos In Onda, Susanna Ceccardi smonta il mito della sinistra: "Imagine di Lennon è una canzone marxista"

Susanna Ceccardi, ospite a In Onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha spiegato sollecitata dai conduttori una sua vecchia diichiarazione su Imgine di John Lennon. La candidata del cent ...

Ceccardi: "Imagine di John Lennon canzone marxista"

"Il sindaco del mio Comune invitò a cantare Imagine e non gli inni di Natale. Lo stesso John Lennon disse che era una canzone di ispirazione marxista e le parole lo sono". Sono le parole di Susanna Ce ...

Susanna Ceccardi, ospite a In Onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha spiegato sollecitata dai conduttori una sua vecchia diichiarazione su Imgine di John Lennon. La candidata del cent ..."Il sindaco del mio Comune invitò a cantare Imagine e non gli inni di Natale. Lo stesso John Lennon disse che era una canzone di ispirazione marxista e le parole lo sono". Sono le parole di Susanna Ce ...