Ilary Blasi promuove un accessorio per capelli ma il prezzo è esorbitante (FOTO) (Di sabato 4 luglio 2020) Ilary Blasi addio al look sbarazzino, ma sfoggia un accessorio molto costoso Ilary Blasi, siamo abituati a vederla acqua e sapone, non truccata, non alla moda come tutte le altre donne della TV. Adesso però a quanto pare ha cambiato idea, così come look e ha scelto di stupire tutti mostrandosi come non si è mai fatta vedere in giro. Non ha resistito al dettaglio e così anche gli accessori hanno acquistato un ruolo simbolico ed importante nella sua vita. L’accessorio che propone è adatto sia alla spiaggia che ad una serata con le amiche, si tratta di una fascia turbante blu di quelle che si stanno usando tanto in questo periodo. Bella sicuramente, attira l’attenzione dei suoi follower anche se non soltanto per la particolarità ma anche e soprattutto per il prezzo. (Continua dopo la FOTO) Ilary BlasiIlary Blasi, l’armadio ... Leggi su kontrokultura

