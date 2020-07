Il viaggio in Serbia, i sintomi, la festa e il rifiuto di farsi ricoverare: la storia dell’imprenditore veneto per cui Zaia invoca «Tso o carcere» (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«C’è poco da fare: con qualcuno la soluzione non può che essere il Trattamento sanitario obbligatorio, il Tso. Anzi, io sarei per il carcere». Il governatore del Veneto, Luca Zaia, è furioso per il comportamento irresponsabile di alcuni concittadini, in particolare dell’imprenditore di un’azienda vicina a Vo’ Euganeo che avrebbe riportato in Veneto un nuovo focolaio. Gli spostamenti A ricostruire gli spostamenti “dell’untore” la task force veneta anti-Coronavirus, come riportano questa mattina i principali quotidiani. Appena riaperte le frontiere, l’uomo è partito per un viaggio di lavoro in Serbia con un operaio. Qui sarebbe venuto in contatto con un 70enne poi risultato positivo. In Italia sarebbe tornato il 20 giugno, per poi ripartire ... Leggi su open.online

