Il tempo delle Mele: chiesto il rinvio a giudizio del consigliere della Lega (Di sabato 4 luglio 2020) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sembra una maledizione, quella che ha colpito la Lega in Campania. Da quando il diktat di Matteo Salvini, ha provocato il “passo di lato” del capogruppo uscente di Forza Italia in consiglio regionale, Armando Cesaro, in nome di un concetto di “liste pulite” talmente vago da sembrare un pretesto per l’eliminazione di un avversario politico, fioccano grane giudiziarie per il Carroccio. L’ultima vede protagonista Luigi Mele, ex assessore ai lavori pubblici di Torre del Greco, oggi consigliere comunale, che poche settimane fa ha lasciato Forza Italia per approdare alla Lega. Tre giorni fa, infatti, il pm di Torre Annunziata Rosa Annunziata ha chiesto il rinvio a giudizio per Mele, che il prossimo 24 settembre, come scrive Alberto Dortucci su Metropolis, ... Leggi su anteprima24

