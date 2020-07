Il Segreto oggi, anticipazioni 4 luglio: puntata cancellata (Di sabato 4 luglio 2020) Sabato 4 luglio la soap opera spagnola “Il Segreto” non andrà in onda al pomeriggio su Canale 5. Tornerà da lunedì 6 luglio. Ecco il riassunto delle puntate precedenti in replica della prima stagione. Sabato 4 luglio, su Canale 5, non andrà in onda la puntata pomeridiana de “Il Segreto“. Nella sua fascia oraria sarà trasmesso un episodio in replica di “Elisa di Rivombrosa” dopo “Una Vita“. Come notoArticolo completo: Il Segreto oggi, anticipazioni 4 luglio: puntata cancellata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

DiMarzio : #Hakimi-@Inter: 5 anni di contratto a circa 5 milioni a stagione (bonus compresi). Trattativa iniziata in segreto a… - Adele2215 : RT @Alessio90568757: @aladinae12 @EmpfindsamerS @PaucaPalea @VaeVictis @Che_Jordan @Camillamariani4 @ZioKlint Tra l'altro non è un segreto… - AglioVestito : RT @Alessio90568757: @aladinae12 @EmpfindsamerS @PaucaPalea @VaeVictis @Che_Jordan @Camillamariani4 @ZioKlint Tra l'altro non è un segreto… - lucabattanta : RT @Alessio90568757: @aladinae12 @EmpfindsamerS @PaucaPalea @VaeVictis @Che_Jordan @Camillamariani4 @ZioKlint Tra l'altro non è un segreto… - Alessio90568757 : @aladinae12 @EmpfindsamerS @PaucaPalea @VaeVictis @Che_Jordan @Camillamariani4 @ZioKlint Tra l'altro non è un segre… -