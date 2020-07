Il premier Conte e la compagna Olivia Paladino presenti alla prima del Cinema America (Di sabato 4 luglio 2020) L’ospite che non ti aspetti: ieri sera alla 'prima' della stagione del Cinema America, la rassegna di film in piazza più famosa delle estati romane, è arrivato a sorpresa anche il presidente del Consiglio... Leggi su feedpress.me

Corriere : Conte a sorpresa alla serata inaugurale del cinema America - AnnalisaChirico : Se il premier Conte avesse a cuore il futuro dell’Italia e non il proprio, avrebbe già fatto un passo indietro. Il… - fattoquotidiano : Uil, il premier Giuseppe Conte interviene al Consiglio confederale nazionale: segui la diretta - deboramau : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini, giù la mascherina. Altra lezione di stile da #Conte. Il premier respinge gli assalti con aplomb mentre il se… - kiara86769608 : RT @NapolitanoIda: -

Ultime Notizie dalla rete : premier Conte

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...Notizie dal futuro prossimo venturo: La decadenza del Premier Conte ...