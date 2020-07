Il Milan domina all’Olimpico, clamorosa debacle della Lazio: pesante ko per la corsa scudetto [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Lazio-Milan – Il Milan riesce dove nessuno ce l’aveva fatta. I rossoneri passano all’Olimpico contro la Lazio, dando una grande dimostrazione di forza. Finisce 0-3, con i biancocelesti che vedono fuggire la Juve a +7 e vedono svanire il sogno scudetto. Le assenze di Immobile e Caicedo si fanno sentire, con la squadra di Simone Inzaghi che non riesce mai ad impensierire Donnarumma. Successo importante in chiave Europa League per la squadra di Pioli, che dopo i primi venti minuti equilibrati prende il controllo del gioco e del campo. Il vantaggio arriva con un destro di Calhanoglu, deviato da Parolo. Il Milan si vede annullare un gol per fuorigioco. Ibrahimovic va in rete mala posizione dello svedese è nettamente irregolare. Il secondo gol è comunque nell’aria e arriva al 34′: Radu tocca di braccio un cross di Saelemaekers e ... Leggi su calcioweb.eu

dan_maze : Inaspettatamente ottima partita dell’AC Milan che domina e porta a casa 3 punti che ahimè non serviranno in ottica scudetto ma va beh - PatateLapetite : RT @SebaMoretto: •Milan ‘na merda •Bologna domina ma pareggia •Fantacalcio 1 perdo lo scontro per non retrocedere •Fantacalcio 2 perdo con… - CasaMilan_it : Sfortuna ma anche tanta imprecisione negli ultimi trenta metri per i rossoneri, i quali però difendono il piazzamen… - SebaMoretto : •Milan ‘na merda •Bologna domina ma pareggia •Fantacalcio 1 perdo lo scontro per non retrocedere •Fantacalcio 2 per… - CronacheTweet : #Valoti e #Floccari fanno gioire la Spal al termine dei primi 45' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan domina C’è POST per te – Vince il Milan ma domina il caldo, fra l’ironia dei tifosi. “Siamo salvi”. “Milan stremato, Roma stremata, telespettatori stremati” Il Posticipo SERIE A - Lazio-Milan 0-3, Calhanoglu, Ibra e Rebic spingono lo scudetto verso Torino

All'Olimpico il Milan ha vinto 3-0 con una partita quasi chirurgica dal punto di vista offensivo, ma dominata per qualità e fisicità in mezzo al campo, dando alla Juventus lo strappo decisivo per la ...

Serie A – Lazio-Milan 0-2 al 45': reti di Calhanoglu ed Ibrahimovic

MILAN NEWS – È terminato, da pochi minuti, il primo tempo della sfida Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. I primi 45' hanno visto il Milan di Stefano Pioli dominare nella Capitale ed andare av ...

All'Olimpico il Milan ha vinto 3-0 con una partita quasi chirurgica dal punto di vista offensivo, ma dominata per qualità e fisicità in mezzo al campo, dando alla Juventus lo strappo decisivo per la ...MILAN NEWS – È terminato, da pochi minuti, il primo tempo della sfida Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. I primi 45' hanno visto il Milan di Stefano Pioli dominare nella Capitale ed andare av ...