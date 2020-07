Il dialogo con Forza Italia? Per il dem Orlando "va coltivato con attenzione" (Di sabato 4 luglio 2020) Sui fondi europei “una maggioranza alla fine ci sarà. In tutti i casi il dialogo con FI sui temi fondamentali va coltivato con attenzione. Non stiamo progettando i prossimi mesi, ma i prossimi decenni. L’unità delle forze che si riconoscono nella prospettiva europea è un valore”. Lo afferma il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, in un’intervista al Corriere della Sera in cui rileva: “Il problema non è chi frena e chi corre, ma come si corre”.Guardando al governo, “il punto non è se Conte decide da solo o in compagnia, il punto è che si decida. Non abbiamo gelosie, abbiamo preoccupazioni sul fatto che i dossier si sommino, piuttosto che si chiudano”, spiega Orlando, che sull’ipotesi di rimpasto assicura: “Non siamo interessati a discutere di organigrammi, ma di cose da fare. Conte si ... Leggi su huffingtonpost

