Il culto di San Gennaro si candida a diventare Patrimonio Unesco (Di sabato 4 luglio 2020) Non solo la pizza. Anche il culto di San Gennaro potrebbe diventare Patrimonio culturale e immateriale dell’Unesco. Oggi, alle 12, al Duomo, la proposta del riconoscimento sarà presentata alla cittadinanza, con il Comitato promotore. I napoletani dovranno sostenere la candidatura con le loro adesioni, scrive Repubblica Napoli. A promuovere l’iniziativa è stata l’università Federico II con il suo Centro interdipartimentale ricerca Lupt in collaborazione con la Fondazione Fare Chiesa e Città, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia, il Complesso monumentale Donnaregina-Museo Diocesano, il Comitato diocesano San Gennaro – Guardia d’onore alla Cripta. “I promotori della candidatura presenteranno oggi i programmi delle attività previste, raccontando quale sarà ... Leggi su ilnapolista

