Il coronavirus non si arrende: nuovo aumento dei contagi. 235 nuovi casi e 21 morti (Di sabato 4 luglio 2020) Per il quinto giorno consecutivo è aumentato il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia. La tendenza è partita il 30 giugno, quando i contagi sono passati dai 126 del giorno prima a 142. Poi si è passati ai 187 dell’1 luglio, ai 201 del 2, ai 223 del 3 e ai 235 di oggi. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Dunque, oggi 4 luglio, sono 235 oggi i nuovi contagiati. Di questi, 95 casi sono in Lombardia, il 40,4% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.419. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in aumento rispetto alle 15 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.854, secondo i dati del Ministero della Salute. Continua a calare il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus in Italia: rispetto a ... Leggi su secoloditalia

