Il bonus vacanze non basta, il settore turistico non ripartirà senza gli arrivi dall’estero (Di sabato 4 luglio 2020) «Positano senza i turisti americani torna indietro di almeno 35 anni, ultimamente questo albergo è sempre stato pieno, soprattutto di questi tempi per i festeggiamenti del quattro luglio», dice a Linkiesta un responsabile dell’hotel Covo dei Saraceni di Positano, una perla della Costiera amalfitana. Ma con le limitazioni per i viaggiatori provenienti da Paesi extra Unione europea un intero segmento di mercato viene tagliato fuori. In Italia il 50 per cento dei movimenti del turismo sono opera di visitatori stranieri, ma per alcune località sono una fetta molto più grossa. «Oggi a Positano come a Capri sarebbe impossibile trovare un posto, sarebbe pieno di americani che festeggiano il 4 luglio», dice la presidente di Federturismo Marina Lalli. «Alcune zone, come i laghi del nord Italia, normalmente sono frequentate al 90 per cento ... Leggi su linkiesta

