Il Bayern Monaco concede il bis, dopo la Bundesliga anche la Coppa di Germania: Leverkusen KO [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Bis del Bayern Monaco. dopo la vittoria della Bundesliga con diverse giornate d’anticipo, i bavaresi conquistano anche la Coppa di Germania (DFB Pokal). Avversario arrendevole il Bayer Leverkusen in finale. Vita facile per il Bayern che passa con una splendida punizione di Alaba, raddoppiano con Gnabry in diagonale e chiudono la gara con il gol di Lewandowski (facilitato dalla papera di Hradecky). Il Leverkusen ha uno scatto d’orgoglio e riapre i giochi con la rete di Sven Bender. A chiudere definitivamente la partita è Lewandowski. A tempo praticamente scaduto arriva il rigore di Havertz a fissare il punteggio sul 2-4 finale. In alto la FOTOGALLERY.L'articolo Il Bayern Monaco concede il bis, dopo la Bundesliga anche la Coppa di Germania: Leverkusen KO FOTO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Una stagione da cifre tonde per il Bayern Monaco, che ha perfezionato la doppietta campionato-coppa battendo per 4-2 il Bayer Leverkusen nella finale di Berlino disputata a porte chiuse. I bavaresi, d ...

