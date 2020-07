Il 4 luglio americano che non sarà come è sempre stato (Di sabato 4 luglio 2020) Non è solo nei libri di storia, è nell’immaginario collettivo. Ci sono date che restano impresse nella memoria anche se non hanno nulla a che fare con il paese in cui si vive. Una di queste è il 4 luglio, la festa dell’indipendenza statunitense che è nella memoria di tanti grazie a cinema e televisione, tanto che viene da fare il barbecue, come lo fanno gli americani nel loro Indipendence Day. Leggi su vanityfair

ArturoMontef : 4 Luglio Auguri Amiche ed Amici degli USA da Artù... La STORIA del 4 LUGLIO AMERICANO: Independence Dayhttps… - Lapo17057779 : RT @Link4Universe: Oggi 3 Luglio 1935, nasceva Harrison Jack Schmitt, straordinario geologo americano, astronauta NASA, primo scienziato su… - Alex84893309 : RT @Link4Universe: Oggi 3 Luglio 1935, nasceva Harrison Jack Schmitt, straordinario geologo americano, astronauta NASA, primo scienziato su… - Vistodame : RT @vogue_italia: Appuntamento a Palazzo Ducale dal 4 luglio con lo street artist americano Obey - ENicolson1 : RT @fachetti3333: il 3 luglio. È la giornata del gelato soffice(americano) (1951), e di 'Tsutenkaku' (1912). Buon venerdì ! #SocialDistanc… -