IESF World Championships, presentato il nuovo formato: fase finale in Israele (Di sabato 4 luglio 2020) L’International Esports Federation (IESF) ha annunciato il programma per il World Championship di quest’anno, che si terrà in Israele. In particolare, la IESF ha precisato che il formato sarà “ampliato”, chiarendo i dettagli. In base al nuovo formato, si svolgerà un processo di selezione delle squadre nazionali e una competizione regionale online prima di una finale internazionale, che si svolgerà in Israele a dicembre. La prima fase del nuovo formato inizierà in questo mese e terminerà a settembre. Il processo di selezione delle squadre determinerà chi sarà a rappresentarli ai Campionati del mondo. La seconda fase del nuovo formato si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre, con l’IESF e il Comitato organizzatore dei campionati mondiali che ospiteranno una competizione regionale online per ... Leggi su esports247

