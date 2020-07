I Negramaro annunciano la cover di Sei Nell’Anima, il nuovo singolo per I Love My Radio (Di sabato 4 luglio 2020) I Negramaro annunciano la cover di Sei Nell'Anima per I Love My Radio. Il brano entrerà in rotazione Radiofonica a cominciare dal 6 luglio, dopo Non Sono Una Signora di Loredana Bertè che è stata affidata alla grande voce di Giorgia. Il brano sarà presentato in una versione inedita pensata dai Negramaro e inserito nella rassegna I Love My Radio, che quest'anno celebra i primi 45 anni di diffusione libera. La cover è prodotta da Andro e punta sulla voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo salentino. Anche l'arrangiamento è inedito e si divide tra sonorità elettroniche e orchestra, che sarà presente anche nelle musiche del prossimo album della band. Per le prossime settimane, sono attese le cover di Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, J-Ax, Jovanotti. L'estate 2020 si conferma quindi ricca di ... Leggi su optimagazine

