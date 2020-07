I migliori 10 film da spiaggia (Di sabato 4 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=xsvNf UHVeU Il cinema balneare è una categoria tutta sua, fantastica per certi versi. Nasce negli anni ’50 e ’60 sull’onda della surf culture con film giovanilisti e californiani, per proseguire con la grande moda delle Hawaii, facile ambientazione esotica per avventure americane. Viene alla luce, insomma, come intrattenimento disimpegnato ai massimi livelli, territorio di amori e avventure di ragazzi. Ci vorranno i ’70 e poi gli ’80 per trasformarlo in altro. Se c’è un uomo che in Italia ha legato il suo nome al cinema balneare è Enrico Vanzina, che con il fratello Carlo non ha solo realizzato il più famoso film italiano di mare di sempre, Sapore di mare, ma anche una gran quantità di produzioni e produzioncine che orbitano intorno alla spiaggia. Sotto il sole di Riccione, ... Leggi su wired

Insieme al direttore del Festival di Venezia Barbera e al regista Bellocchio Oltre 10mila votanti per i premi che verranno assegnati nell’aprile 2021 A cinque anni dalla polemica #OscarSoWhite, quando ...

Monaco. La 17^ edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio, era previsto dal 20 al 25 luglio, ma è stato posticipato al 5-10 ottobre, sempre nella sede del G ...

