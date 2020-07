I 10 film sull'estate più belli. Così belli che non riusciamo a smettere di rivederli (Di sabato 4 luglio 2020) Tra i migliori film sull'estate ce ne sono di romantici o spaventosi, da piegarsi dalle risate o commoventi. Tutti ambientati durante le vacanze, molti campioni di incassi, altri pluripremiati, alcuni hanno portato al successo giovani attrici e attori. Ognuno di questi titoli, a modo suo ha inciso sulla storia del cinema italiano o internazionale. «Chiamami col tuo nome» di Luca Guadagnino (2017) Storia di una calda estate di desiderio. La passione crescente che prova il diciassettenne Elio per il 24enne americano Oliver, ospite del padre del giovane nella grande villa di famiglia. Il film diretto da Luca Guadagnino e sceneggiato da James Ivory (Quel che resta del giorno) ha ottenuto quattro Nomination agli Oscar e ha vinto la statuetta per la Migliore sceneggiatura non originale. «Ferie d’agosto di Paolo Virzì (1996) Con Silvio Orlando, Ennio ... Leggi su gqitalia

Master2001_3 : RT @ElisabettaGall7: @mikytooday1 Per me meno di sei mesi: il tempo di portare il Paese sull’orlo del baratro (spread alle stelle, debito p… - liberaurora : Ho apprezzato molto il lavoro fatto sull'accento da parte degli attori e i dialoghi ben scritti. Questo film offre… - eleonora1684 : L'unica cosa bella del film sull'Eurovision è Dan Stevens. #EurovisionSongContestTheStoryOfFireSaga… - ione_negativo : Lo dirò nel modo più pacato che mi viene al momento: il film sull'Eurovision fa cagare - ElBuscadero : @Sassia674 @durezzadelviver Io ho provato a iniziare il pianista sull’oceano ma ho retto solo fino a pagina 2. Il film meno... -

Ultime Notizie dalla rete : film sull "La Storia dei Fire Saga”, Il film sull’Eurovision, è una (divertente) cagata pazzesca Rockol.it Sky Cinema Fast & Furious, un canale dedicato a tutti i film della saga

Per la prima volta su Sky Cinema arriva l’intera saga di Fast & Furious e per l’occasione si accende – da sabato 4 a domenica 19 luglio sul canale 303 – Sky Cinema Fast & Furious, interamente dedicato ...

Sul più bello: rilasciato il primo teaser trailer

Sul più bello torna sul set e rilascia il primo teaser trailer della pellicola tratta dal romanzo di Eleonora Gaggero, uscito lo scorso 23 giugno Una cena può far nascere un grande amore o può essere ...

Per la prima volta su Sky Cinema arriva l’intera saga di Fast & Furious e per l’occasione si accende – da sabato 4 a domenica 19 luglio sul canale 303 – Sky Cinema Fast & Furious, interamente dedicato ...Sul più bello torna sul set e rilascia il primo teaser trailer della pellicola tratta dal romanzo di Eleonora Gaggero, uscito lo scorso 23 giugno Una cena può far nascere un grande amore o può essere ...