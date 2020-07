Highlights e gol Manchester United-Bournemouth 5-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Gli Highlights del match Manchester United-Bournemouth, valido per la trentatreesima giornata di Premier League 2019/2020. Riviviamo le immagini salienti della partita, che ha visto la netta vittoria dei padroni di casa per 5-2. Risultato sbloccato con la rete di Junior Stanislas per il momentaneo vantaggio ospite. I padroni di casa hanno pareggiato i conti con il gol di Greenwood, per poi staccare gli avversari grazie alle marcature di Rashford e Martial. Nel secondo tempo è arrivato il gol di King, poi seguito da quelli di Greenwood e Dean, per la festa del Manchester United. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Pirlo e #DeRossi in #Italia ???? vs #Francia ???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights di… - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - sportli26181512 : Leicester-Crystal Palace 3-0: Nel match della trentatreesima giornata della Premier League, netta vittoria interna… - sportli26181512 : Man United-Bournemouth 5-2: Gara ricca di reti quella nel match valido per la trentatreesima giornata della Premier… - sportli26181512 : Norwich City-Brighton 0-1: Una rete di Trossard, segnata su assist di Mooy fa felice il Brighton. Nel match valido… -