Hanna 2, parla la protagonista: “C’è più consapevolezza sul ruolo della donna, ma c’è ancora tanto da fare” (Di sabato 4 luglio 2020) La nostra intervista a Esmé Creed-Miles e Yasmin Monet Prince, Hanna e Clara nella seconda stagione della serie disponibile su Amazon Prime Video dal 3 luglio. C'è una forte identificazione tra Hanna e la sua interprete Esmé Creed-Miles. L'avevamo visto lo scorso anno in quel di Berlino, quando avevamo avuto modo di intervistarla per il lancio della serie di Amazon Prime Video, ne abbiamo avuto conferma quest'anno riparlandole in occasione della nuova stagione disponibile dal 3 luglio sul servizio streaming del colosso dello shopping: l'abbiamo trovata meno travolgente nelle dichiarazioni rispetto a un anno fa, ma abbiamo colto la stessa determinazione del suo forte personaggio quando si è trattato di parlare del ruolo della donna nell'industria dell'intrattenimento e di quanto ci sia ancora da fare. Al ... Leggi su movieplayer

