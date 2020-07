Gruppo Caldoro: “Vaccino sul cancro in tre anni? No al cabaret sulla salute” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sul vaccino per il cancro De Luca va oltre ogni limite di buonsenso”. Così il Gruppo ‘Caldoro Presidente’ in Consiglio regionale della Campania. “Già nel 2016 aveva detto ‘in due anni il vaccino per il cancro’. Dopo quattro anni – ricordano dal Gruppo consiliare – ripete ‘in tre anni il vaccino per il cancro’. Dia i numeri su tutto, si dedichi al cabaret ma non su questo, non sulla salute. Non manchi di rispetto alla comunità scientifica e soprattutto ai malati ed alle loro famiglie. È roba da farabutti” concludono. L'articolo Gruppo Caldoro: “Vaccino sul cancro in tre anni? No al cabaret sulla salute” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

"L'atteggiamento dei consiglieri comunali Capuano e Russo è incompatibile con i valori e con la storia di Forza italia. Sono diffidati dall’ utilizzare il simbolo e dal parlare in nome di Forza italia ...

Nel Pd la chiamano la maledizione dei capilista e ci vanno cauti. In Forza Italia, invece, no ma pure ora hanno lo stesso problema in vista delle regionali: devono trovarlo. E tra gli azzurri ora serp ...

