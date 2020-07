Grosseto: 15enne Violentata alla Sua Festa nel Bagno di Casa Sua da Tre Adolescenti (Di sabato 4 luglio 2020) La ragazza ha subito la violenza nel Bagno di Casa sua, uno dei tre faceva da palo e sarebbe stato fatto anche un video, ora sono denunciati. Una 15enne è stata Violentata da due ragazzi mentre un terzo faceva da palo bloccando la porta per evitare la fuga della vittima. Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso sabato sera ad una Festa nella Casa della stessa giovane abusata, la violenza sarebbe stata consumata nel Bagno in cui lei non si è riuscita a liberare, la scena sarebbe stata anche ripresa con uno smartphone e il video è stato condiviso in alcune chat. Per salvare la ragazza è stato necessario un amico che non vedendola più da un po’ è riuscito a trovarla e liberarla avendo capito subito cos’era successo. In seguito invece un’amica ha spinto la giovane vittima a confessare l’accaduto ai genitori per ... Leggi su youreduaction

